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15:16 04.07.2022

Австралія додатково надасть Україні військово-технічну допомогу на 100 млн доларів – прем'єр

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Австралія додатково надасть Україні військово-технічну допомогу на 100 млн доларів – прем'єр

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албенізі заявив про надання Україні додатково військово-технічної допомоги на 100 млн доларів.

"Сьогодні ми оголошуємо додаткові 100 млн доларів у вигляді військово-технічної допомоги. Загалом ми вже надали 390 млн доларів", - сказав він у неділю на брифінгу в Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми також додатково надаємо 14 БТР та 20 "Bushmaster" - броньовані транспортні засоби. Таким чином, загальна кількість "Bushmaster" склала 60 штук", - повідомив він.

За словами прем'єра, Австралія також надаватиме додаткове військове обладнання, безпілотники.

"Ми також надаватимемо додаткову допомогу прикордонним військам України", - сказав він.

За словами прем'єра, "ми також знижуватимемо мита на українські товари. Приєднуватимемося до роботи Міжнародного суду, оголошуватимемо додаткові санкції та заборони на пересування щодо 16 російських міністрів і великих бізнесменів".

Австралія, за словами прем’єра, також заборонить імпорт російського золота.

Теги: #австралiя #військова_допомога

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