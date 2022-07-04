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15:07 04.07.2022

План відновлення України буде успішним завдяки реформі децентралізації – експерт

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План відновлення України буде успішним завдяки реформі децентралізації – експерт

План відновлення України буде успішним завдяки реформі децентралізації, повідомила голова правління National Interest Advocacy Network Ганна Гопко на форумі громадянського суспільства в рамках Конференції з відновлення України-2022 "Прокладаємо шлях до успішного та інклюзивного процесу відновлення України" у швейцарському Лугано.

"План відновлення України стане успішним завдяки реформі децентралізації. Інклюзивність та залучення мерів на кожному етапі відновлення – це частина нашої стратегії щодо деімперіалізації Росії. Тому що реформа децентралізації є деструкцією вертикалі влади", – сказала Г. Гопко.

Вона наголосила на відсутності на конференції представників місцевої влади, окрім мера Львова. Раніше організатори конференції повідомили, що мерів Чернігова, Миколаєва та Тростянця не випустили з України.

"Усі донори бажають фокусувати свою допомогу, приділити увагу певному регіону. Ось чому важливе представництво громади, візити мерів. Дуже важливо бачити стратегію держави – реформи, космос, оборона. Але також важливими є й вимоги регіонів, які можна отримувати лише від локальних лідерів. Я сподіваюся, на наступні міжнародні конференції будуть, насамперед, запрошені мери, тож ми отримаємо синергію уряду та локальних громад", – зазначила Гопко.

Теги: #відновлення #гопко

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