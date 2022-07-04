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14:55 04.07.2022

Литва 6 липня передасть Україні Bayraktar Vanagas - міністр оборони

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Литва 6 липня передасть Україні Bayraktar Vanagas - міністр оборони

Литва 6 липня передасть Україні Bayraktar Vanagas, повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

"Bayraktar Vanagas з усіма купленими боєприпасами вже в Литві! 6 липня ми матимемо його коротку презентацію на авіабазі Шяуляй, після чого його подальший шлях - в Україну!" - написав Анушаускас у твіттері в понеділок.

Як повідомлялося, 2 червня Baykar Makina заявила про наміри передати Литві безкоштовно безпілотний авіаційний комплекс Bayraktar TB2, на який зібрали кошти литовські громадяни, щоб передати його Україні.

 

Теги: #литва #bayraktar

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