Литва 6 липня передасть Україні Bayraktar Vanagas - міністр оборони

Литва 6 липня передасть Україні Bayraktar Vanagas, повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

"Bayraktar Vanagas з усіма купленими боєприпасами вже в Литві! 6 липня ми матимемо його коротку презентацію на авіабазі Шяуляй, після чого його подальший шлях - в Україну!" - написав Анушаускас у твіттері в понеділок.

Як повідомлялося, 2 червня Baykar Makina заявила про наміри передати Литві безкоштовно безпілотний авіаційний комплекс Bayraktar TB2, на який зібрали кошти литовські громадяни, щоб передати його Україні.