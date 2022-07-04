Події

09:12 04.07.2022

У Слов'янську за неділю 6 загиблих, зокрема 10-річна дівчинка, 19 поранених

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У Слов'янську за неділю 6 загиблих, зокрема 10-річна дівчинка, 19 поранених

У Слов'янську внаслідок обстрілу в неділю шестеро людей загинуло, серед них – дитина, ще 19 поранено, повідомив голова військово-цивільної адміністрації Слов'янська Вадим Лях.

"Результати вчорашнього обстрілу міста: 6 загиблих, у тому числі десятирічна дівчинка, 19 поранених. Приношу щирі співчуття всім, хто втратив близьких та рідних", - написав Лях на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".

Він закликав жителів міста не забувати про евакуацію. "Сьогодні відправляємо рейс до Рівненської області. Завтра автобуси вирушать до Покровська, на поїзд до Львова. У середу, 6 липня, знову буде група до Рівненської області з розселенням", - написав голова адміністрації.

Теги: #жертви #словянськ #обстріл

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