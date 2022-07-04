Події

09:00 04.07.2022

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 36 200 військових

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Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 36 200 військових

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ вже втратила близько 36 200 людей особового складу, 1 589 танків, 3 754 бойові броньовані машини та 804 артсистеми, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 04.07 орієнтовно склали: особового складу - близько 36 200 (+230) осіб ліквідовано, танків - 1589 (+5) од., бойових броньованих машин - 3754 (+10) од., артилерійських систем – 804(+3) од., РСЗВ – 246 (+0) од., засоби ППО – 105 (+0) од., літаків – 217 (+0) од., вертольотів – 187 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 658 (+) 4), крилаті ракети - 144 (+0), кораблі/катери - 15 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 2629 (+11) од., спеціальна техніка - 65 (+1)", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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