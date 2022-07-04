Події

08:26 04.07.2022

Подоляк припустив чотири причини вибухів у російських містах

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Подоляк припустив чотири причини вибухів у російських містах

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк припустив чотири причини вибухів у російських містах.

"Маю чотири прості пояснення "бавовни" в російських прифронтових містах. Перше: атака своїх міст (коли росіяни жаліли своїх співвітчизників?) власними ракетами в якості провокації, аби звинуватити Україну в обстрілі російських міст та зірвати постачання західної зброї. Примітивно, але абсолютно у стилі сучасної російської ідіо-пропаганди… Друге: в "інтелектуальних" операторів російських систем ППО явно ростуть руки з місць, де в нормальних людей знаходяться інші частини тіла. Тому все починає горіти… Третє: обов’язкова карма. Маріуполь, Кременчук, Сергіївка, Чортків, Харків, Буча, Сєвєродонецьк — зло завжди має наслідки. І завжди треба платити за рахунками… Четверте: Божий промисел. Тому що не можна бути такими брехливими пекельними чортами…", - написав Подоляк у телеграм-каналі у неділю.

Він назвав дії російської армії такими, що суперечать здоровому глузду, як і ведення всієї війни в цілому. "Бо сучасна Росія – це взагалі не про здоровий глузд", - зазначив він.

 

 

 

Теги: #рф #вибухи #подоляк

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