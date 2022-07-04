Події

08:21 04.07.2022

Через ворожі обстріли в Харкові спалахнула школа, в області горіли СТО та поле пшениці

2 хв читати
Через ворожі обстріли в Харкові спалахнула школа, в області горіли СТО та поле пшениці

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 28 оперативних виїздів, 19 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 10 пожеж, викликаних обстрілами.

"5 пожеж, спричинених ворожими обстрілами, сталося у Харківському районі, 2 – в Ізюмському та 2 – у Чугуївському районах області, а також у Шевченківському районі Харкова. Горіли будівля навчального закладу, СТО, триповерховий житловий будинок, господарська споруда, гараж, а також хвойна підстилка, суха трава та пшениця", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Так, о 15:38 в результаті ворожих обстрілів розпочалася пожежа у триповерховому приватному житловому будинку у с.Слобідське Харківського району області. Вогонь охопив близько 300 кв. До ліквідації пожежі було залучено 4 одиниці техніки та 20 фахівців особового складу ДСНС.

О 17:15 рятувальники виїжджали на гасіння пожежі, яка сталася в результаті ворожих обстрілів на території Барвінківської територіальної громади Ізюмського району. Горіло поле пшениці на площі 30 га.

О 18:05 унаслідок обстрілу сталася пожежа у будівлі СТО у селищі Циркуни Харківського району. Площа пожежі складала близько 500 кв. До ліквідації пожежі було залучено 3 одиниці техніки та 15 фахівців особового складу ДСНС.

У ніч проти 4 липня в результаті ракетного обстрілу сталася пожежа в будівлі школи у Шевченківському районі міста Харкова. Триповерховий будинок отримав суттєві пошкодження. Площа пожежі становила близько 60 кв.м. До ліквідації пожежі було залучено 6 одиниць техніки та 30 спеціалістів особового складу ДСНС.

 

 

Теги: #школа #харківська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:41 04.07.2022
За добу неділі окупанти обстріляли Баштанський та Миколаївський райони на Миколаївщині, без постраждалих

За добу неділі окупанти обстріляли Баштанський та Миколаївський райони на Миколаївщині, без постраждалих

08:14 04.07.2022
На Дніпропетровщині через ворожі обстріли вибило вікна в дитячому садку

На Дніпропетровщині через ворожі обстріли вибило вікна в дитячому садку

07:30 04.07.2022
Збільшилась до 19 кількість поранених у результаті ворожих обстрілів Слов'янська

Збільшилась до 19 кількість поранених у результаті ворожих обстрілів Слов'янська

22:11 03.07.2022
Окупанти обстріляли дві громади у Криворізькому районі

Окупанти обстріляли дві громади у Криворізькому районі

21:28 03.07.2022
У Слов'янську загинули шестеро людей, серед них дитина, ще 15 поранено

У Слов'янську загинули шестеро людей, серед них дитина, ще 15 поранено

21:02 03.07.2022
Окупанти обстріляли Харківський район, троє мирних жителів загинули

Окупанти обстріляли Харківський район, троє мирних жителів загинули

16:02 03.07.2022
Окупанти обстріляли Краматорськ вранці, зруйновано готель - обладміністрація

Окупанти обстріляли Краматорськ вранці, зруйновано готель - обладміністрація

15:54 03.07.2022
Щонайменше шестеро людей загинули і 15 постраждали внаслідок обстрілу Слов'янська - ЗМІ

Щонайменше шестеро людей загинули і 15 постраждали внаслідок обстрілу Слов'янська - ЗМІ

15:13 03.07.2022
Ворог знову завдав ракетного удару по Білгород-Дністровському району, постраждалих і значних руйнувань немає - голова ОВА

Ворог знову завдав ракетного удару по Білгород-Дністровському району, постраждалих і значних руйнувань немає - голова ОВА

15:10 03.07.2022
Російські окупанти обстріляли Слов'янськ із РСЗВ, в місті багато вбитих і поранених - голова ВЦА Лях

Російські окупанти обстріляли Слов'янськ із РСЗВ, в місті багато вбитих і поранених - голова ВЦА Лях

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти форсували р. Сіверський Донець, закріпилися у Лисичанську та взяли під контроль Золотарівку

Ворог веде штурмові дії на Слов'янському, Курахівському та Авдіївському напрямках

У результаті обстрілів Краматорська з РСЗВ "Смерч" поранено жінку, зруйновано будинки та школу – мер

Росія опинилася у найбільшій за 50 років кризі заради пропагандистської картинки

Україна повернеться на тимчасово втрачені території завдяки тактиці та сучасній зброї

ОСТАННЄ

Подоляк припустив чотири причини вибухів у російських містах

Окупанти обстріляли психоневрологічний інтернат на Сумщині

В Енергодарі помер водолаз, закатований російськими військовими

Окупанти форсували р. Сіверський Донець, закріпилися у Лисичанську та взяли під контроль Золотарівку

В акваторії Чорного моря в бойовій готовності знаходяться ворожі кораблі з 28 ракетами "Калібр"

Україна представить міжнародній спільноті 15 основних національних програм відновлення країни після війни

Ворог веде штурмові дії на Слов'янському, Курахівському та Авдіївському напрямках

Українців в окупованому Криму закликали саботувати примусову мобілізацію

Україна та Канада обговорили посилення російських санкцій і узгодили позиції напередодні зустрічі міністрів закордонних справ G-20

У результаті обстрілів Краматорська з РСЗВ "Смерч" поранено жінку, зруйновано будинки та школу – мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА