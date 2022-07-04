Через ворожі обстріли в Харкові спалахнула школа, в області горіли СТО та поле пшениці

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 28 оперативних виїздів, 19 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 10 пожеж, викликаних обстрілами.

"5 пожеж, спричинених ворожими обстрілами, сталося у Харківському районі, 2 – в Ізюмському та 2 – у Чугуївському районах області, а також у Шевченківському районі Харкова. Горіли будівля навчального закладу, СТО, триповерховий житловий будинок, господарська споруда, гараж, а також хвойна підстилка, суха трава та пшениця", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Так, о 15:38 в результаті ворожих обстрілів розпочалася пожежа у триповерховому приватному житловому будинку у с.Слобідське Харківського району області. Вогонь охопив близько 300 кв. До ліквідації пожежі було залучено 4 одиниці техніки та 20 фахівців особового складу ДСНС.

О 17:15 рятувальники виїжджали на гасіння пожежі, яка сталася в результаті ворожих обстрілів на території Барвінківської територіальної громади Ізюмського району. Горіло поле пшениці на площі 30 га.

О 18:05 унаслідок обстрілу сталася пожежа у будівлі СТО у селищі Циркуни Харківського району. Площа пожежі складала близько 500 кв. До ліквідації пожежі було залучено 3 одиниці техніки та 15 фахівців особового складу ДСНС.

У ніч проти 4 липня в результаті ракетного обстрілу сталася пожежа в будівлі школи у Шевченківському районі міста Харкова. Триповерховий будинок отримав суттєві пошкодження. Площа пожежі становила близько 60 кв.м. До ліквідації пожежі було залучено 6 одиниць техніки та 30 спеціалістів особового складу ДСНС.