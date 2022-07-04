Окупанти форсували р. Сіверський Донець, закріпилися у Лисичанську та взяли під контроль Золотарівку

Російські окупанти форсували р. Сіверський Донець, закріпилися у Лисичанську та взяли під контроль Золотарівку, повідомив голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай.

"Окупанти закріпилися в Лисичанську. Вдалося їм форсувати і річку Сіверський Донець, щоб на п'ятий місяць війни захопити Білогорівку. Під контролем росіян уже й Золотарівка", - написав Гайдай у телеграм-каналі.

Він зазначив, що для витіснення ворога українським бійцям потрібно більше далекобійної зброї.

Гайдай додав, що місцевих жителів Лисичанська, які потребували госпіталізації, евакуювали також в останній день оборони.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України після важких боїв за м.Лисичанськ Луганської області були змушені відійти з позицій і рубежів.