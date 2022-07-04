В акваторії Чорного моря в бойовій готовності знаходяться ворожі кораблі з 28 ракетами "Калібр"

В акваторії Чорного моря в бойовій готовності знаходяться ворожі кораблі з 28 ракетами "Калібр", повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Братчук.

"Ворог загрожує ракетними атаками з повітря та моря. В акваторії в готовності до удару рашистські кораблі з 28 "калібрами", - написав Братчук у телеграм-каналі.

Крім того, ворог намагається активізувати повітряну розвідку, але їм заважають Сили оборони.

Триває контрдиверсійна операція.