В акваторії Чорного моря в бойовій готовності знаходяться ворожі кораблі з 28 ракетами "Калібр"
В акваторії Чорного моря в бойовій готовності знаходяться ворожі кораблі з 28 ракетами "Калібр", повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Братчук.
"Ворог загрожує ракетними атаками з повітря та моря. В акваторії в готовності до удару рашистські кораблі з 28 "калібрами", - написав Братчук у телеграм-каналі.
Крім того, ворог намагається активізувати повітряну розвідку, але їм заважають Сили оборони.
Триває контрдиверсійна операція.