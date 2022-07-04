Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна представить міжнародній спільноті 15 основних національних програм відновлення країни після війни, повідомила пресслужба апарату Ради.

"Для нас важливо, щоб усі принципи та підходи, які ми запропонуємо, були прозорими, зрозумілими та підтримуваними нашими партнерами... Для нас буде цінним почути думку наших партнерів щодо цього плану, ставлення до нього США, ЄС, Великої Британії, Японії та інших країн, які розглянуть цей план і розпочнуть дискусію щодо його подальшого розвитку", - сказав Стефанчук в інтерв'ю швейцарській радіокомпанії RSI.

Він зазначив, що після закінчення війни перед країною постає головне питання відновлення. Зокрема, для України важливо визначити принципи, за якими вона відбудовуватиметься.

"І це питання не тільки, що потрібно відбудувати, а й як, і за чий рахунок. Ми взяли три основні принципи – зупинення руйнування України, відновлення та реновація України, які закладені у плані, який буде презентовано завтра", розповів Стефанчук.

Він зазначив, що це та точка, "від якої ми починаємо вести серйозну та конкретну розмову з нашими партнерами та нашими друзями щодо відновлення України".

Спікер українського парламенту додав, що для України важливою є відкритість у питанні відновлення та несення відповідальності РФ за скоєне. "Ці принципи є визначальними. Якщо Росія наприкінці не сплатить цей "чек" усім партнерам за рахунок конфіскації в Росії майна Росії та олігархів, за рахунок репарацій, тоді ми не можемо говорити, що перемога буде повною", - резюмував він.