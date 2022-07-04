Росія опинилася у найбільшій за 50 років кризі заради пропагандистської картинки

Росія опинилась у найбільшій за 50 років кризі заради того, щоб пропагандисти показали в ефірах російський чи радянський прапор на руїнах, сказав у відеозверненні в неділю ввечері президент України Володимир Зеленський.

"Російська економіка опинилася у найбільшій кризі за останні 50 років. Світ відмовляється від зв'язків з Росією. Слова "обвал", "дефіцит" і "бідність" - це те, що описуватиме російське життя, поки ця держава хоче бути державою-терористом", - зазначив він.

Вони втратили понад 35 тис. солдатів убитими, і це ще консервативна оцінка, сказав президент. "І все це заради того, щоб божевільні пропагандисти показали у своїх ефірах російський чи радянський прапор на руїнах", - додав він.

"Іншої відповіді немає. Для всіх у світі та для недурних людей у Росії, очевидно, що Україна переможе. Це просто питання часу і, на жаль, втрат. Насамперед людей", - сказав Зеленський.