Окупанти обстріляли Харківський район, троє мирних жителів загинули

Троє людей загинули в результаті обстрілу російськими окупаційними військами в неділю населених пунктів Дергачівської та Ольхівської об'єднаних територіальних громад Харківського району Харківської області, в результаті загинули мирні громадяни, повідомив голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов.

"За попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, на жаль, 3 особи загинули, 1 жінка отримала поранення", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.