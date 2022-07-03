Туреччина затримала судно "Жибек Жоли" з окупованого Бердянська

Судно з окупованого російськими військами Бердянська Запорізької області, яке зайшло до турецького порту Карасу у п'ятницю, затримано турецькими митниками, повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Тут зараз стоїть біля входу в порт, його затримано митними органами Туреччини. Завтра, в понеділок, пройде міжвідомча нарада, на якій буде вирішено подальшу долю цього судна. Наш запит передано, запит Генеральної прокуратури, і ми сподіваємося на те, що судно заарештують, майно так само конфіскують і притягнуть до відповідальності всіх причетних до цієї угоди", - сказав Боднар в ефірі національного телемарафону в неділю.

На питання, як бути з іншими суднами, якими РФ намагається вивезти українське зерно з окупованих територій, посол сказав, що із затриманим судном "особлива ситуація, оскільки воно вперше намагалося використати тимчасово окупований порт Бердянська та за документами цього порту зайти до турецького порту". "Звичайно, це нелегально і, чесно кажучи, це велике нахабство та спроба фактично пробити такий коридор для виходу з окупованих портів… для того, щоб користуватися цією можливістю та вивозити наше майно", - зазначив він.

Водночас, за словами Боднара, кораблі, що виходять із окупованого Криму, виходять із документами російських портів. З цього приводу посольство зверталося до турецької сторони, ведуться слідчі дії та очікується проведення аналізу зерна щодо його походження з окупованих українських територій, щоб повністю припинити його постачання через окупований Крим.

Як повідомлялося, 1 липня судно "Жибек Жоли" з окупованого Бердянська зайшло до турецького порту, у зв'язку з чим Україна одразу ж звернулася до Туреччини за вжиттям невідкладних заходів.