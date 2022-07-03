Окупанти обстріляли Краматорськ вранці, зруйновано готель - обладміністрація

Російські окупанти завдали три ракетних удари по м. Краматорськ Донецької області вранці в неділю, повідомляється на YouTube-каналі Донецької обласної адміністрації.

"За попередньою інформацією, рашисти стріляли ракетами РСЗВ "Смерч". Одна з ракет зруйнувала готельно-житловий комплекс. Дві інші - частину дороги в житловому районі", - йдеться в коментарі до опублікованого відео наслідків руйнувань.

Наразі інформація про постраждалих не надходила. На місці подій зараз працюють оперативні служби та правоохоронці.