Зеленський привітав військовослужбовців та ветеранів із Днем ВМС

Президент України Володимир Зеленський привітав військовослужбовців та ветеранів із Днем Військово-Морських сил Збройних сил України.

"Сьогодні українські військові моряки відзначають своє професійне свято в складних умовах військової обстановки, в запеклих боях з російськими загарбниками на морі, на суші і в повітрі, проявляючи героїзм, відвагу, стійкість і непереможний характер", - йдеться у привітанні, розміщеному на сайті глави держави.

Зеленський наголосив, що Україна пишається бійцями, надихається їхніми бойовими успіхами, розділяє біль від втрат і вірить у стійкість офіцерів і матросів вітчизняного флоту.

"Упевнений, що високий професіоналізм воїнів українського флоту і вміле володіння сучасним озброєнням і військовою технікою, які ви вже продемонстрували всьому світу, гарантовано відправлять слідом за "російським кораблем" решту корабельного складу російського агресора", - зазначено у привітанні.

Зеленський побажав українським військовим морякам міцного здоров'я, незламного духу у відстоюванні незалежності та територіальної цілісності України та нових перемог у боях із окупантами.