Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Олбаніз відвідав Київську область

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз відвідав Київську область, де ознайомився з наслідками російського вторгнення в регіон, повідомив глава Київської ОВА Олексій Кулеба.

За словами Кулеби, делегація австралійського прем'єра побувала в Бучі, Гостомелі та Ірпені. Це перша поїздка Албаніза в Україну, під час якої він своїми очима побачив зруйновані цивільні будинки, сліди мін, знищений аеропорт "Антонова".

"Австралія підтримує Україну і виступає за справедливе покарання за злочини, що відбувалися тут", – наводиться в повідомленні висловлювання Албаніза.