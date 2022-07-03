Події

08:35 03.07.2022

Українська авіація за добу знищила два склади боєприпасів, два пункти управління, 30 одиниць техніки

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Українська авіація за добу знищила два склади боєприпасів, два пункти управління, 30 одиниць техніки

Минулої доби українська авіація знищила 2 ворожих склади боєприпасів, 2 пункти управління, а також до 30 одиниць ворожої техніки, повідомляє Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

"У результаті авіаударів бомбардувальників і штурмовиків Повітряних Сил знищено два ворожі пункти управління, до двадцяти бойових броньованих машин, до десяти танків, два польові склади боєприпасів і позицію самохідної артилерійської установки", - сказано в повідомленні, опублікованому на фейсбуці у ніч на неділю.

 

 

 

Теги: #втрати #авіація #ворог

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