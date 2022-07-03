Глава Київської ОВА: Частина акваторій водосховищ області залишається нерозмінованою
Частина акваторій водосховищ Київської області залишається нерозмінованою, мешканців області закликають відвідувати офіційні пляжі, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
"Частина території Київщини залишається нерозмінованою, зокрема й акваторія водосховищ. Там досі знаходяться вибухонебезпечні предмети. Наразі розміновано лише близько 27,26 га акваторій водосховищ Київщини. Тому прошу вас, відвідуйте лише офіційні пляжі та місця відпочинку", - написав глава ОВА у телеграм-каналі.