Події

07:40 03.07.2022

Окупанти зосередили основні зусилля на закріпленні на позиціях у Лисичанську та Верхньокам'янці

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Окупанти зосередили основні зусилля на закріпленні на позиціях у Лисичанську та Верхньокам'янці

Російські окупанти зосередили свої основні зусилля на закріпленні на позиціях у Лисичанську та Верхньокаменці на Донецькому напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"На Донецькому напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на закріпленні на позиціях в районі міста  Лисичанськ та Верхньокам’янки. Вели наступальні дії поблизу Білогорівки, успіху не мали, змушені відійти", - сказано у зведенні, опублікованому у фейсбуці в неділю вранці.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"За наявною інформацією, з 1 липня 2022 року розпочато ротацію підрозділів збройних сил республіки білорусь у Брестській області. Посилюється система протиповітряної оборони  за рахунок підрозділів Східного військового округу збройних сил російської федерації", - наголошується в повідомленні.

На Сіверському напрямку противник продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Крім того, ворог обстріляв з території російської федерації позиції Сил оборони та цивільну інфраструктуру поблизу Бачівська та Вовківки Сумської області.

На Харківському напрямку ворог веде оборону зайнятих раніше позицій. Обстрілював із артилерії райони населених пунктів Руська Лозова, Перемога, Верхній Салтів, Замулівка, Волобуївка, Мілова, Протопопівка, Питомник, Прудянка та Норцівка.

Українські військові успішно відбили ворожий штурм неподалік Прудянки наші воїни успішно відбили. Противник завдав авіаудару неподалік Мосьпанового та Гракового.

На Слов’янському напрямку окупанти обороняються.  Обстріляли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Дібровне, Мазанівка, Краснопілля, Суха Кам’янка, Вірнопілля і Маяки. Неодноразово безуспішно намагалися вести штурмові дії неподалік Мазанівки. Отримали відсіч та відійшли. Ворог застосовує комплекси радіоелектронної боротьби.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли неподалік Новолуганського і Травневого. Завдав авіаудару поблизу Покровського. Намагається вести наступ в районі населеного пункту Спірне, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював наші позиції в районах населених пунктів Піски, Невельське, Новомихайлівка, Новоданилівка, Полтавка, Білогір’я, Ольгівське та Кам’янське. Штурмовими діями ворог намагається покращити тактичне положення в районі населеного пункту Спартак.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на недопущенні просування підрозділів Сил оборони на ймовірних напрямках наступу. Здійснював систематичні обстріли зі ствольної та реактивної артилерії. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Іванівка.

Агресор завдає систематичних ракетних ударів на Миколаївському напрямку.

У північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання чорноморського флоту продовжує блокувати морські комунікації та ведення розвідки. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря знаходяться два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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