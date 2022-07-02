У Павлограді сталася пожежа на підприємстві, постраждалих немає

На промисловому підприємстві у Павлограді Дніпропетровської області сталася масштабна пожежа, повідомляє ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

"Рятувальники вже загасили пожежу. Билися з вогнем майже 2 години. Ніхто з людей не постраждав", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.

Наголошується, що зараз на місці пожежі працює комісія, фахівці з'ясовують причини займання.

Як повідомлялося, вдень 2 червня під час обстрілу з боку військ РФ у Павлограді було зафіксовано "приліт", проте деталі про місце влучення та наслідки не уточнювалися.