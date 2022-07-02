Події

20:16 02.07.2022

У Павлограді сталася пожежа на підприємстві, постраждалих немає

1 хв читати
У Павлограді сталася пожежа на підприємстві, постраждалих немає

На промисловому підприємстві у Павлограді Дніпропетровської області сталася масштабна пожежа, повідомляє ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

"Рятувальники вже загасили пожежу. Билися з вогнем майже 2 години. Ніхто з людей не постраждав", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.

Наголошується, що зараз на місці пожежі працює комісія, фахівці з'ясовують причини займання.

Як повідомлялося, вдень 2 червня під час обстрілу з боку військ РФ у Павлограді було зафіксовано "приліт", проте деталі про місце влучення та наслідки не уточнювалися.

 

 

 

Теги: #павлоград #пожежа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:54 02.07.2022
Рятувальники ліквідували пожежу спортивної бази, яка виникла в результаті обстрілу у смт Первомайське Миколаївської області

Рятувальники ліквідували пожежу спортивної бази, яка виникла в результаті обстрілу у смт Первомайське Миколаївської області

18:57 02.07.2022
У Павлограді зафіксовано "приліт", на місці працюють держслужби – міськрада

У Павлограді зафіксовано "приліт", на місці працюють держслужби – міськрада

07:27 01.07.2022
У Житомирі рятувальники ліквідували пожежу приватного будинку

У Житомирі рятувальники ліквідували пожежу приватного будинку

14:15 22.06.2022
У Чугуєві рятувальники витягли тіла двох жінок з-під завалів котельні, зруйнованої ворожими обстрілами

У Чугуєві рятувальники витягли тіла двох жінок з-під завалів котельні, зруйнованої ворожими обстрілами

19:54 21.06.2022
Рятувальники ліквідували велику пожежу на складі в Харкові, що виникла через ворожі обстріли

Рятувальники ліквідували велику пожежу на складі в Харкові, що виникла через ворожі обстріли

08:30 21.06.2022
На Харківщині рятувальники третю добу гасять масштабну пожежу, що виникла на газопереробному підприємстві в результаті ворожого обстрілу

На Харківщині рятувальники третю добу гасять масштабну пожежу, що виникла на газопереробному підприємстві в результаті ворожого обстрілу

19:35 20.06.2022
Пожежу автомобіля з боєприпасами у Полтавському районі ліквідовано, військовий отримав опіки

Пожежу автомобіля з боєприпасами у Полтавському районі ліквідовано, військовий отримав опіки

19:04 20.06.2022
У Полтавському районі на залізничному переїзді спалахнув військовий автомобіль з боєприпасами

У Полтавському районі на залізничному переїзді спалахнув військовий автомобіль з боєприпасами

19:21 19.06.2022
На Одещині вночі через пожежу знищено майже п’ять тонн урожаю

На Одещині вночі через пожежу знищено майже п’ять тонн урожаю

10:34 19.06.2022
Внаслідок обстрілу нафтобази в Новомосковському районі вибухнув резервуар із паливом, постраждали 13 осіб

Внаслідок обстрілу нафтобази в Новомосковському районі вибухнув резервуар із паливом, постраждали 13 осіб

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Двоє відпочивальників підірвалися на міні на пляжі на Одещині, одна людина загинула, одну – поранено

Українська авіація завдала удару по ворожому опорному пункту в Миколаївській області

Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру на Донецькому напрямку

Біля Лисичанська йдуть запеклі бої, проте місто не оточене – спікер Нацгвардії

Понад 10 тисяч маріупольців ув'язнені окупантами у в'язниці - міськрада

ОСТАННЄ

Двоє відпочивальників підірвалися на міні на пляжі на Одещині, одна людина загинула, одну – поранено

Рятувальники завершили розбирати завали у житловому будинку та будівлі бази відпочинку на Одещині, куди вдарили російські ракети

У західних та Вінницькій областях оголошено штормове попередження

Мігранти в Сербії на кордоні з Угорщиною влаштували перестрілку, є загиблий і поранені

Українська авіація завдала удару по ворожому опорному пункту в Миколаївській області

Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру на Донецькому напрямку

У Павлограді зафіксовано "приліт", на місці працюють держслужби

Біля Лисичанська йдуть запеклі бої, проте місто не оточене – спікер Нацгвардії

У Донецькій області комендантська година буде з 22:00 до 4:00 - ОВ

Понад 10 тисяч маріупольців ув'язнені окупантами у в'язниці - міськрада

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА