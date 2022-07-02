Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру на Донецькому напрямку

Російський агресор здійснив обстріл цивільної інфраструктури біля Івано-Дар'ївки та Золотарівки на Донецькому напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"На Донецькому напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру неподалік Івано-Дар’ївки та Золотарівки. За результатами бойових дій закріплюється в районі населеного пункту Верхньокам’янка", - сказано в повідомленні, опублікованому на Фейсбуці у суботу ввечері.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь на ротаційній основі продовжують виконувати завдання з прикриття білорусько-українського кордону в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей. Проводяться тренування з наведення понтонних переправ. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку без особливих змін. Противник обстріляв позиції Сил оборони в районах населених пунктів Студенок, Товстодубове, Нова Слобода та Білопілля.

На Харківському напрямку ворог веде оборону зайнятих раніше позицій. Здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Золочів, Хрестище, Молодова, Коробочкине, Велика Бабка, Малинівка, Іванівка, Черкаська Лозова, Слатине та Чепіль.

Окрім цього, агресор вів штурмові дії в районі населеного пункту Дементіївка, успіху не мав, відійшов. Завдав авіаудару неподалік Верхнього Салтова та Прудянки. Вів повітряну розвідку БпЛА "Орлан-10".

На Слов’янському напрямку ворог продовжує ведення оборони. Обстрілював із артилерії райони Долини, Курульки, Адамівки та Барвінкового. Штурмові дії в районі населеного пункту Богородичне наші воїни вкотре успішно відбили.

На Краматорському напрямку ворожі обстріли зафіксовано поблизу Білогорівки.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках агресор обстріляв з артилерії різних калібрів райони Авдіївки, Опитного, Нетайлового, Павлівки, Орєхова, Малинівки, Новосілки та Новоандріївки. Також ворог завдав авіаударів неподалік Павлівки. Українські захисники зупинили наступальні дії ворога в районі населеного пункту Новомихайлівка та змусили ворога відійти.

На Південнобузькому напрямку окупанти продовжують систематичні обстрілювати цивільну та військову інфраструктуру зі ствольної та реактивної артилерії. Окрім цього, ведуть повітряну розвідку за допомогою БПЛА.

Противник залишив населений пункт Іванівка завдяки діям українських військових.