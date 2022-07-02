Румунія готова допомогти жертвам ракетного обстрілу в Одеській області - глава МЗС Ауреску

Міністр закордонних справ Румунії Богдан Ауреску заявив у п'ятницю, що Румунія готова допомогти жертвам ракетного обстрілу в Одеській області і що румунська влада перебуває в контакті з владою республіки Молдова, яка управляє реабілітаційним центром для дітей в Сергіївці.

Як повідомляє румунський новинний телеканал Digi 24, Ауреску сказав, що п'ятничний напад на деякі цивільні об'єкти в Одеській області ще раз підтверджує, що це війна "не тільки незаконна, але і аморальна, і що вона повинна закінчитися якомога швидше".

"Ми рішуче засуджуємо цей напад, який стався сьогодні вранці, як ми засуджуємо всі інші напади Російської Федерації на цивільне населення України. Це ще одне грубе порушення міжнародного гуманітарного права, ще одне грубе порушення правил ведення війни, ведення бойових дій", - сказав Ауреску.

Глава МЗС повідомив, що румунська влада перебуває в постійному контакті з тими, хто знаходиться в Кишиневі, і в тій мірі, в якій вони можуть допомогти у зв'язку з жертвами цього нападу, вони це зроблять.

Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару в смт Сергіївка загинула 21 людина, серед них дитина, ще 38 постраждали. Міністр охорони здоров'я Молдови Алла Немеренко повідомила про загибель співробітника належного відомству дитячого реабілітаційного центру в українському смт Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області. 5 співробітників Центру були поранені.