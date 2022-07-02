Події

12:42 02.07.2022

У західних, Житомирській та Вінницькій областях у неділю очікується короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град

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У західних, Житомирській та Вінницькій областях у неділю очікується короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град

У неділю, 3 липня, в західних, Житомирській і Вінницькій областях очікується короткочасний дощ, гроза, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/сек, повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі 14-19°, вдень 24-29°, на Закарпатті до 33°, на високогір'ї Карпат близько 20°.

На решті територій без опадів, лише до вечора по Київській області місцями короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі 11-16°, в Одеській області 15-20°, вдень 28-33°.

Вітер в Україні переважно північний, 5-10 м/с.

У Києві 3 липня без опадів.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 30-32°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві 3 липня найвища температура вдень була 33,9° у 1885 р., найнижча вночі 9,0° у 1892 р.

У понеділок, 4 липня, в Україні без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°; вдень 30-35°, у західних областях 26-31°.

У Києві 4 липня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/сек Температура вночі 17-19°, вдень 32-34°.

02 липня на 8 годину температура води в Чорному та Азовському морях становила 22-25°, у Дніпрі, за даними гідрологічного поста Київ, - 25°.

Теги: #укргідрометцентр

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