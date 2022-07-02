У Чернігівській області прикордонники виявили диск з документами військової частини РФ, що воювала проти України

У Чернігівській області прикордонники виявили диск із документами військової частини РФ, що брала участь у війні проти України, повідомляє Держприкордонслужба України.

"На носії розміщено більше сотні гігабайт даних про зенітно-артилерійський підрозділ РФ з-під Москви: штатно-посадовий розпис з біографіями російських військових, технічна документація озброєння і військової техніки. На диску також були документи щодо участі в навчаннях, бойової готовності, карти та інша службова документація. Деякі з них мали гриф "таємно". Тепер в українських правоохоронців також є фотографії, характеристики, копії паспортів та інших документів загарбників", - йдеться в повідомленні в Facebook.

Ця інформація допоможе встановити військовослужбовців, причетних до збройного вторгнення в Україну.