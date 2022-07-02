Сім'ям загиблих у ТЦ "Амстор" виплатять по 100 тис. грн матеріальної допомоги - мер

Кременчуцька міська рада ухвалила рішення про збільшення до 100 тис. грн матеріальної допомоги сім'ям постраждалих унаслідок російського ракетного удару по торговельному центру "Амстор", повідомив мер міста Віталій Малецький.

"Збільшуємо вдвічі допомогу сім'ям загиблих в ТЦ Амстор. Разом з депутатами міської ради ухвалили рішення про збільшення виплати від усієї Кременчуцької громади з 50 000 до 100 000 грн кожній родині загиблого у цій страшній трагедії", - написав він у Facebook.

Також були виділені кошти на оплату поховань всіх загиблих.

"Робимо все можливе, щоб допомогти сім'ям загиблих", - додав мер.

Як повідомлялося, РФ 27 червня завдала ракетного удару по торговельному центру "Амстор" у Кременчуці Полтавської області, де в той момент було більше тисячі мирних жителів.

1 липня у Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили, що станом на 20:00 у м.Кременчук обстежено та розібрано уламки будівельних конструкцій на 90% загальної площі ТЦ "Амстор".

Загалом унаслідок ракетного удару загинули 19 осіб і постраждали 64 людини, з яких 26 - госпіталізовані. З початку робіт виявлено 29 фрагментів тіл.