Слов'янськ 1 липня обстріляли касетними снарядами, в результаті загинуло четверо та поранено семеро людей

У результаті обстрілу Слов'янська касетними снарядами у п'ятницю, 1 липня, загинуло 4 особи, ще 7 отримали поранення, повідомив мер міста Вадим Лях.

"Учорашній вечір здався дуже важким. Під обстріл потрапив мкр-н Лимани. Вулиці Барвінківська, Підгірна, Данилевського. Мирний приватний сектор, де немає військових об'єктів. У результаті – четверо загиблих, семеро поранених", – написав він у фейсбуці у суботу вранці.

Лях наголосив, що Слов'янськ обстрілюється касетними снарядами. "Вони розкриваються над головою, як феєрверк, але замість краси несуть смерть. Такі снаряди не завдають тотальних руйнувань споруд. Але дуже небезпечні для людей", – додав мер міста.

"90% убитих і поранених перебували на вулиці. Враховуйте це. Не виходьте з приміщень без необхідності. Уникайте масових скупчень народу. Тому поки що призупинено видання гуманітарної допомоги, яка мала розпочатися сьогодні на пунктах роздачі. У понеділок подивимося за обставинами", – акцентував градоначальник Слов'янська.