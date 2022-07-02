Події

07:51 02.07.2022

Окупанти обстрілюють населені пункти Луганщини із усіх наявних видів озброєння

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Окупанти обстрілюють населені пункти Луганщини із усіх наявних видів озброєння

Російські окупанти обстрілюють населені пункти Луганської області з усіх видів озброєння, щільність вогню дуже висока. Наступ противника на Верхньокам'янку та Лисичанськ відбито, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Росіяни атакують з різних боків - військових і техніки вони залучили дуже багато. Минулої доби окупанти відкривали вогонь з усіх наявних видів озброєння по Привіллю, Лисичанську, Вовчоярівці, Золотарівці, Лоскутівці, Верхньокаменці, Білогорівці", - написав він у телеграм-каналі в суботу вранці.

За словами Гайдая, приватні будинки у селах вигоряють один за одним.

"З такою високою щільністю обстрілів встигаємо лише дати притулок постраждалим. Палає одночасно в кількох місцях. Ледь встигаємо ліквідувати масштабні загоряння в Лисичанську. Як у багатоквартирному будинку, де полум'я поширилося кількома квартирами. Або в торговельному центрі – якби вчасно не загасили пожежу на площі 1800 кв. метрів, важко уявити наслідки", – зазначив він.

Глава ОВА наголосив, що до лікарні у Чернівцях у п'ятницю доправили пораненого чоловіка з Лисичанська.

1 липня Збройними силами України відбито два масовані наступи росіян – у напрямку Верхньокам'янки та желатинового заводу, де ворог спробував провести розвідку боєм. В обох випадках окупанти відійшли.

"Росіяни атакують з різних боків – військових та техніки вони залучили дуже багато. Наші військові стримують наступ ворога", – підсумував Гайдай.

 

 

 

Теги: #обстріли #луганська_область

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