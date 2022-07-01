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18:58 01.07.2022

Наявність візи не буде достатньою підставою для в'їзду росіян в Україну – перший заступник глави МВС

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Наявність візи не буде достатньою підставою для в'їзду росіян в Україну – перший заступник глави МВС

Прикордонники ретельно перевірятимуть осіб, які мають намір в'їхати на територію України, повідомляється у телеграм-каналі Міністерства внутрішніх справ України у п'ятницю.

"Відсьогодні Україна сказала "ні" безвізовому режиму з РФ. Адже безвізовий в’їзд на територію держави є привілеєм громадян цивілізованих країн і тих, хто не зазіхає на територіальну цілісність нашої держави. Хочу наголосити, що навіть наявність візи не буде достатньою підставою для в’їзду на територію України", - заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

За його словами, візовий режим дасть змогу посилити безпеку нашої держави, проте українські прикордонники ретельно перевірятимуть тих, хто в'їжджає в країну, на відповідність і іншим критеріям. "Візовий режим допомагатиме виявляти осіб, які загрожують національній безпеці, на відстані від України", – сказав Єнін.

 

Теги: #візи #росіяни

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