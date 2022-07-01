Події

18:29 01.07.2022

Україна звернулася до Міжнародного суду ООН із доказом порушення Росією Конвенції про геноцид - Кулеба

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Україна звернулася до Міжнародного суду ООН із доказом порушення Росією Конвенції про геноцид - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про подання до Міжнародного суду ООН меморандуму про безпідставні звинувачення України у "геноциді" з боку РФ.

"Україна подала меморандум до Міжнародного суду ООН. Ми доводимо, що РФ порушила Конвенцію про геноцид, виправдовуючи свою військову агресію безпідставними звинуваченнями України в "геноциді". Це важливий крок для притягнення РФ до відповідальності та відшкодування завданої шкоди", - написав Кулеба у твіттері в п'ятницю.

Теги: #рф #україна #суд_оон

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