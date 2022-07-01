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18:04 01.07.2022

Заявки щодо "єРоботи" з 1 липня можна подати через "Дію" - Шмигаль

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Заявки щодо "єРоботи" з 1 липня можна подати через "Дію" - Шмигаль

Заявки за проєктом грантової безповоротної підтримки нових бізнесів "єРобота" з п'ятниці, 1 липня, можна подати через мобільний застосунок "Дія", повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Запускаємо проєкт "єРобота". Уже відсьогодні можна подати заявки через портал "Дія". Гранти на створення власної справи, розширення роботи малого й середнього бізнесу, а також отримання нових навичок для нової кар'єри. "єРобота" – це шість програм, які дозволять створити десятки тисяч бізнесів та сотні тисяч робочих місць", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр повідомив, що перша програма – гранти до 250 тис. грн на будь-який мікробізнес, друга – гранти до 8 млн грн на розширення та створення підприємств у сфері переробки, третя і четверта програми – гранти на висадку нових садів (до 400 тис. грн за 1 га) та будівництво нових теплиць (до 7 млн грн), п'ята – гранти для стартапів в ІТ та шоста – гранти на навчання нових навичок у сфері інформаційних технологій.

Як повідомлялося, про початок впровадження проєкту "єРобота" Шмигаль повідомив 21 червня. За його словами, важливий акцент усіх цих програм – створення нових робочих місць та можливість онлайн-формування заявки на отримання гранту.

Теги: #шмигаль #єробота

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