Республіка Корея виділяє $3 млн на зміцнення стійкості України - ПРООН

Республіка Корея та Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) оголосили про нове партнерство для підтримки уряду України в його зусиллях щодо реагування на війну.

"Завдяки цій ініціативі Республіка Корея сприятиме забезпеченню засобів до існування в надзвичайних ситуаціях і відновленню громад в Україні, зробивши гнучкий внесок розміром $3 млн, що дасть змогу ПРООН адаптувати свою діяльність, охопивши тих, хто найбільше потребує допомогию, посиливши реагування на наслідки війни", - повідомили у пресслужбі ПРООН в Україні у п'ятницю.

Виконувачка обов'язків постійного представника ПРООН в Україні Манал Фоуані наголосила, що інвестиції Республіки Корея у діяльність, спрямовану на посилення взаємозв'язку гуманітарної допомоги та розвитку, відбуваються у дуже важливий момент, коли необхідно продовжувати зміцнювати здатність українського уряду служити своєму народові та водночас планувати відновлення країни.

"Зважаючи на складні гуманітарні проблеми, виклики для розвитку і забезпечення миру, що нині виникають в Україні, вкрай важливо розробляти програми, які враховують різноманітні аспекти війни. Стратегічні інвестиції Республіки Корея у подальше посилення децентралізованого підходу до координації кризових ситуацій, відновлення базової інфраструктури та підтримка працездатності українських підприємств усіх розмірів — це свідчення того, як інвестиції в інституції та державні послуги можуть зменшити наслідки гуманітарної катастрофи", - вважає Фоуані.

Щоб забезпечити максимальну віддачу від заходів з підвищення стійкості й не залишити нікого без уваги, проєкт буде зосереджений на чотирьох сферах. Зокрема, на збереженні та нарощуванні потенціалу урядової координації у кризових ситуаціях у регіонах, що постраждали від війни, та у місцях перебування переміщених осіб з урахуванням потреб людей з інвалідністю та постраждалих від мін; на підтримці відновлення базової інфраструктури та основних комунальних служб із метою зменшення збитків, завданих цивільному населенню та цивільній інфраструктурі, а також сприяння безпечному поверненню переміщених осіб. Крім того, метою проєкту є пом'якшення наслідків переміщення людського капіталу, ринків і виробничих потужностей унаслідок війни та підтримка органів влади та громадянського суспільства у здійсненні оцінки та забезпеченні надання соціальних послуг уразливим верствам населення – особливо в постраждалих від війни регіонах.

За попередніми оцінками ПРООН, до кінця 2022 року до 90% населення України може зіткнутися з бідністю та бути вразливим до бідності. Існує небезпека, що вісімнадцять років соціально-економічних досягнень будуть зведені нанівець.