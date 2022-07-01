Події

14:31 01.07.2022

У зв'язку з ракетними ударами по Одещині 2 липня оголошено днем жалоби за загиблими

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У зв'язку з ракетними ударами по Одещині 2 липня оголошено днем жалоби за загиблими

У зв'язку з трагедією, яка сталася внаслідок нічного ракетного удару у Білгород-Дністровському районі Одеської області та призвела до загибелі людей, 2 липня оголошено в області днем жалоби за загиблими, повідомляє Одеська міськрада.

"У день жалоби на всій території Одеської області буде приспущено Державний Прапор України на будинках та спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій", - йдеться у повідомленні на сайті міськради.

Також рекомендовано утриматися від проведення розважально-концертних заходів, спортивних змагань, внести відповідні зміни до програм теле- та радіопередач на регіональному та місцевому рівнях.

Як повідомлялося, станом на 13:30 1 липня внаслідок ракетного удару у смт Сергіївка Білгород-Дністровського району загинули 20 людей.

Теги: #жалоба #одеська_область

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