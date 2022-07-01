Рада призначила Лубінця на посаду омбудсмена

Верховна Рада призначила народного депутата Дмитра Лубінця на посаду свого Уповноваженого з прав людини, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Відповідне рішення підтримали 250 парламентарів на пленарному засіданні у п'ятницю.

"Після годинного обговорення Дмитра Лубінця підтримано на посаду уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", - написав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, Верховна Рада звільнила Людмилу Денісову з посади свого уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Відповідне рішення підтримали 234 народних депутати на пленарному засіданні у вівторок. Верховна Рада призначила її на цю посаду 15 березня 2018 року.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 21 червня повідомив, що запропонував призначити народного депутата Дмитра Лубінця (група "За майбутнє") на посаду уповноваженого з прав людини.

Дмитро Лубінець - український політик та юрист, народний депутат України VIII скликання (від "Блоку Петра Порошенка") та IX скликання (поза партіями). У 2019 році пройшов до Верховної Ради як безпартійний самовисуванець в окрузі №60 (Донецька область) і став членом депутатської групи "За майбутнє", яка 2 червня 2020 року стала партією.