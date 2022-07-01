Росія не припиняє обстрілів Чернігівської та Сумської областей із використанням мінометів та артилерії

Російські війська не припиняють збройних провокацій на кордоні в районі Чернігівської та Сумської областей, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Сьогодні вранці російські загарбники мінометами обстріляли Есманьську територіальну громаду Сумщини. Прикордонники зафіксували майже два десятки мін, найімовірніше калібру 120 мм, які прилетіли з боку російського села Троєбортне", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.

Повідомляється, що внаслідок обстрілу Есманської громади було пошкоджено декілька будівель та лінію електропередач. Про втрати серед місцевого населення та інші ушкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Крім того, минулої доби росіяни, використовуючи артилерію, міномети та кулемети, шість разів обстріляли Семенівську громаду. Ще чотири обстріли зафіксовано у прикордонні Новгород-Сіверської громади у Чернігівській області, і по одному обстрілу зафіксовано на території Білопільської та Новослобідської громад у Сумській області.