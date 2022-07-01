Росія є спонсором проблем для всього континенту - Зеленський

Росія є спонсором розколу та дезінформацій, антиєвропейських політичних рухів та проблем для всього континенту, заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи через відеозв'язок на 4GamesChangers Festival у Відні (Австрія).

"Одна держава не може ламати життя всіх у Європі чи світі. Ця гра має змінитися. Скільки років говорили про те, що Європа не має бути залежною від російських енергоресурсів? Скільки років йшлося, що Росія витрачає "нафтодолари" та "газоєвро" проти самого Заходу, спільноти демократичних країн. Вона спонсор розколів та дезінформацій, антиєвропейських політичних рухів та проблем для всього континенту", - заявив він.

Він наголосив на причетності Росії до можливої світової продовольчої кризи, створення системи дезінформації. "Про яку довіру можна говорити, якщо Росія витрачатиме мільярди доларів на поширення брехні навіть у просторі Євросоюзу. Росія підтримує кіберзлочинців, які мають одне завдання – знищувати безпеку", - заявив Зеленський.

За його словами, "усі знають про те, як великі корпорації нехтують правами людей на приватність і привласнюють собі багато даних про кожну людину. Що ви можете протиставити, коли це ж і навіть гірше робить найбільша держава у світі?"

"Погляньте на ціни на пальне та інше. Що з ним відбувається? Гаманці європейців вкрай залежні від того, скільки з них хоче витягнути одна держава", - зазначив Зеленський.

На його думку, "війна в Україні – продовження давньої антиєвропейської політики Росії і кожен російський окупант це розуміє. Але чи це розуміють у Європі?"

Зеленський закликав "максимально посилити європейську єдність, позбавити Європу залежності від російських енергоресурсів, максимально підтримати вільні ЗМІ, які працюють за журналістськими стандартами. Щоб було чим захищати правду від пропаганди. Створити дієві інструменти захисту від кіберзагроз. Зміцнити міжнародне право максимальним покаранням за його порушення".

Він попросив також "подвоїти активність у підготовці санкцій, сьомого пакета".