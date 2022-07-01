Ворог обстріляв громади у Зеленодольську та Великій Костромці

Російські окупанти обстріляли громади у Зеленодольську та Великій Костромці, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Унаслідок ворожих атак по Зеленодольську і Великій Костромці, які сталися сьогодні рано вранці, в населених пунктах зруйновано складське приміщення, понад півтора десятки одиниць сільськогосподарської техніки, нежитлову будівлю в дачному товаристві, п‘ять вуликів. Окрім цього, пошкоджено три будівлі, серед яких приміщення сільського клубу, і лінію електропередач", - написав Лукашук у телеграм-каналі.

За його словами, ніхто не постраждав.

Також він повідомив, що в інших районах Дніпропетровщини четвер пройшов спокійно.