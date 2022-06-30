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16:59 30.06.2022

Байден: До початку війни я сказав Путіну, що якщо він нападе на Україну, НАТО стане ще сильнішим і згуртованішим

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Байден: До початку війни я сказав Путіну, що якщо він нападе на Україну, НАТО стане ще сильнішим і згуртованішим

Президент США Джо Байден назвав саміт НАТО, який відбувся в Мадриді 29-30 червня, історичним і розповів, як ще до війни заявив президентові Росії Володимиру Путіну, що якщо він нападе на Україну, Альянс стане ще сильнішим і згуртованішим.

"Це був історичний саміт НАТО… Ще до початку війни я сказав Путіну, що якщо він нападе на Україну, то НАТО не лише стане сильнішим, ми станемо ще більш згуртованими, ми захищатимемо демократію у світі, станемо, щоб протистояти агресії, та захищатимемо порядок, що ґрунтується на правилах. Це саме те, що ми бачимо сьогодні", - сказав він у четвер у Мадриді на пресконференції після саміту.

За словами Байдена, цей саміт "був про зміцнення нашого Альянсу, щоб відповідати на виклики сьогоднішнього світу і погроз, перед яким ми постанемо в майбутньому". Він нагадав, що останню стратегічну концепцію НАТО було прийнято 12 років тому, в якій "Росію було охарактеризовано як партнера, а Китай навіть не згадано". "Світ змінився. І НАТО також змінюється. Ми запросили двох нових членів приєднатися до НАТО. Це був історичний акт. Фінляндія та Швеція з багаторічними традиціями нейтралітету обрали приєднатися до НАТО… Атака на одного з нас буде атакою на всіх, і ми захищатимемо кожен сантиметр території НАТО… Це все наша відповідь на російську агресію і щоб допомогти Україні себе захистити", - сказав президент США.

Теги: #путін #байден

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