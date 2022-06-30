Події

15:37 30.06.2022

У Львові заборонили діяльність церков Московського патріархату – депутат

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У Львові заборонили діяльність церков Московського патріархату – депутат

Львівська міська рада на засіданні в четвер, 30 червня, ухвалила рішення про заборону діяльності церков Московського патріархату в місті, повідомив депутат міськради Юрій Ломага.

"Діяльність цих структур має відвертий антидержавницький та антиукраїнський характер, а враховуючи факти, які відбулись на території Львівської міської територіальної громади, свідому та відкриту спекуляцію на релігійних віруваннях наших громадян з боку російських окупантів, зокрема щодо діяльності на території України Української православної церкви Московського патріархату та Української правовірної греко-католицької церкви "Група Догнала", яка призводить до штучного протистояння і розколу українського суспільства на релігійній основі, з метою консолідації українського народу, ми ухвалили відповідне рішення", - написав Ломага у фейсбуці.

Він наголосив, що організації, діяльність яких було заборонено цим рішенням, становлять загрозу національній безпеці України.

 

Теги: #львів #мпц

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