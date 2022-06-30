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14:31 30.06.2022

Троє правоохоронців із Бердянська здавали воїнів АТО окупантам, їм висунуто підозру - ДБР

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Троє правоохоронців із Бердянська здавали воїнів АТО окупантам, їм висунуто підозру - ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) заочно повідомили про підозру у державній зраді трьом співробітникам правоохоронного органу в Запорізькій області, які у квітні прийняли пропозиції від окупаційної влади РФ та обійняли посади, зокрема керівні, у незаконно створених органах міста Бердянська.

Як повідомляє пресслужба ДБР у четвер, правоохоронці розшукували службовий транспорт і табельну зброю за місцем проживання колег для подальшої передачі до незаконно створеного силового органу окупаційної влади РФ, а також інформували окупантів про адреси проживання учасників АТО/ООС періоду 2014-2021 років.

Правоохоронці підозрюються у державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теги: #держзрада #дбр

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