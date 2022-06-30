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13:56 30.06.2022

Направлено до суду справу за обвинуваченням Януковича та начальника його охорони в дезертирстві та незаконному переправленні через держкордон

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Направлено до суду справу за обвинуваченням Януковича та начальника його охорони в дезертирстві та незаконному переправленні через держкордон

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора завершили досудове розслідування стосовно експрезидента України Віктора Януковича та керівника його охорони Костянтина Кобзаря, повідомляє ДБР.

"Обвинувальний акт за фактом підбурювання та скоєння дезертирства, а також незаконного переправлення осіб через державний кордон України направлено до суду", - йдеться у повідомленні Бюро, розміщеному у четвер у телеграм-каналі ДБР.

За інформацією Бюро, встановлено, що 23 лютого 2014 року, близько 1:30, Янукович, діючи спільно зі своїми охоронцями та іншими особами, поза пунктом пропуску через державний кордон, із околиці села Урзуф Мангушського району Донецької області трьома гелікоптерами збройних сил Російської Федерації незаконно переправили через державний кордон України до РФ щонайменше 20 осіб.

Також, згідно з повідомленням, встановлено, що 24 лютого 2014 року "Янукович вирішив остаточно залишити територію України і, перебуваючи на території однієї з військових частин чорноморського флоту Російської Федерації в Гагарінському районі Севастополя, схилив начальника своєї охорони Костянтина Кобзаря до дезертирства".

У ДБР інформують, що військовослужбовець ухилився від проходження військової служби і, за сприяння представників силових відомств РФ, у ніч на 24 лютого 2014 року вже морським судном разом із колишнім президентом і декількома іншими особами залишив територію України і до місця несення служби не повернувся.

Теги: #янукович #суд

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