Швеція надасть Україні протитанкову зброю, допоміжне озброєння та обладнання для розмінування на 500 млн крон

Уряд Швеції ухвалив рішення про додаткову військову підтримку України протитанковою зброєю, допоміжним озброєнням та обладнанням для розмінування на 500 млн крон.

"Підтримка передбачає запитане Україною обладнання, таке як протитанкова зброя, допоміжне озброєння та обладнання для розмінування. Загалом ця підтримка становить майже 500 мільйонів шведських крон", - ідеться у повідомленні на сайті уряду Швеції у четвер.