РФ бреше про добровільний вихід зі Зміїного і продовжує провокувати продовольчу кризу - Єрмак

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак назвав брехнею заяви російської сторони про добровільний вихід окупаційних військ з українського острова Зміїний для усунення перешкод для українського зернового експорту.

"Все це - суцільний фейк. По-перше, ЗСУ вибили росіян з острова Зміїний. По-друге, росіяни обстрілюють склади із нашим зерном. Вранці був обстріляний склад у Дніпропетровській області. Росія продовжує провокувати продовольчу кризу і брехати. Вони, як і раніше, блокують наші порти та знищують зерно. Їм потрібен світовий голодомор", - написав Єрмак у телеграмі у четвер.

Раніше в Оперативному командуванні "Південь" повідомили, що російські окупанти евакуювали залишки свого гарнізону з окупованого острова Зміїний і, ймовірно, повністю залишили острів, який нині покритий пожежею, на ньому лунають вибухи. Єрмак підтвердив інформацію про відхід російських окупаційних військ з острова.

У свою чергу офіційний представник Міністерства оборони РФ Ігор Конашенков заявив, що російські військові виведені з острова Зміїний нібито як демонстрація того, що РФ "не перешкоджає зусиллям ООН для організації гуманітарного коридору з вивезення сільськогосподарської продукції з території України".