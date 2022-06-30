Події

12:52 30.06.2022

РФ бреше про добровільний вихід зі Зміїного і продовжує провокувати продовольчу кризу - Єрмак

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РФ бреше про добровільний вихід зі Зміїного і продовжує провокувати продовольчу кризу - Єрмак

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак назвав брехнею заяви російської сторони про добровільний вихід окупаційних військ з українського острова Зміїний для усунення перешкод для українського зернового експорту.

"Все це - суцільний фейк. По-перше, ЗСУ вибили росіян з острова Зміїний. По-друге, росіяни обстрілюють склади із нашим зерном. Вранці був обстріляний склад у Дніпропетровській області. Росія продовжує провокувати продовольчу кризу і брехати. Вони, як і раніше, блокують наші порти та знищують зерно. Їм потрібен світовий голодомор", - написав Єрмак у телеграмі у четвер.

Раніше в Оперативному командуванні "Південь" повідомили, що російські окупанти евакуювали залишки свого гарнізону з окупованого острова Зміїний і, ймовірно, повністю залишили острів, який нині покритий пожежею, на ньому лунають вибухи. Єрмак підтвердив інформацію про відхід російських окупаційних військ з острова.

У свою чергу офіційний представник Міністерства оборони РФ Ігор Конашенков заявив, що російські військові виведені з острова Зміїний нібито як демонстрація того, що РФ "не перешкоджає зусиллям ООН для організації гуманітарного коридору з вивезення сільськогосподарської продукції з території України".

Теги: #зміїний #єрмак

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