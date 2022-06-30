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11:36 30.06.2022

Країни НАТО створюють фонд для нарощування технологічної переваги альянсу

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Країни НАТО створюють фонд для нарощування технологічної переваги альянсу

Лідери країн НАТО у четвер підписали документ, в якому зобов'язалися забезпечувати роботу Інноваційного фонду, націленого на об'єднання зусиль урядів, приватного сектору та академічних кіл для зміцнення технологічної переваги альянсу.

Церемонія підписання відбулася на саміті НАТО в Мадриді.

"Фонд передбачає початкові інвестиції у розмірі $1 млрд у нові проєкти та інші технологічні фонди у 22 країнах-членах НАТО", - заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг перед підписанням документа.

За словами Столтенберга, метою фонду є розвиток у наступні 50 років перспективних технологій задля зміцнення безпеки альянсу.

В оприлюдненій напередодні заяві лідерів країн НАТО зазначалося, що організація "складає план для прискорення впровадження оборонних інновацій і запускає багатонаціональний інноваційний фонд, щоб об'єднати зусилля урядів, приватного сектору та наукових кіл для зміцнення технологічної переваги".

У документі наголошувалося, що учасники альянсу, зокрема, "затвердили стратегію, яка забезпечить безперебійне постачання системи повітряного далекого радіолокаційного виявлення та управління (ДРЛВУ) нового покоління та пов'язаних із нею потенціалів".

Теги: #нато #фонд

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