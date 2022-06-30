Події

12:02 30.06.2022

Окупанти залишили острів Зміїний

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Окупанти залишили острів Зміїний

Російські окупанти евакуювали залишки свого гарнізону з окупованого острова Зміїний і, ймовірно, повністю залишили острів, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь" у фейсбуці у четвер.

"Протягом ночі в результаті успішно проведеного чергового етапу військової операції із завданням вогневих ударів нашими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами і, ймовірно, залишив острів", - йдеться у повідомленні.

За даними командування, наразі острів покритий пожежею, лунають вибухи.

"Остаточні результати операції дорозвідують", - зазначається у повідомленні.

У свою чергу голова Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив інформацію про відхід російських окупаційних військ із острова. "На Зміїному росіян більше немає. ЗСУ провели чудову операцію. Все буде Україна", - написав він у телеграмі.

Водночас офіційний представник Міністерства оборони РФ Ігор Конашенков заявив, що російські військові виведені з острова Зміїний нібито як демонстрація того, що РФ "не перешкоджає зусиллям ООН для організації гуманітарного коридору з вивезення сільськогосподарської продукції з території України".

Теги: #зміїний #вихід #окупанти

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