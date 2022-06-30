Ще 150 окупантів ліквідували ЗС України за минулу добу

Від початку повномасштабного військового вторгнення в Україну Росія втратила вже близько 35600 осіб, найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 30.06 орієнтовно склали - близько 35600 (+150) осіб особового складу ліквідовано, танків - 1573 (+1) од., бойових броньованих машин - 3726 (+6) од., артилерійських систем – 790 (+9) од., РСЗВ - 246 (+0) од., засоби ППО - 104 (+1) од., літаків - 217 (+0) од., вертольотів - 185 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня - 641 (+1) ), крилаті ракети - 143 (+1), кораблі/катери - 14 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 2602 (+4) од., спеціальна техніка - 61 (+0)", - йдеться в повідомленні.

Найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Дані уточнюються.