Минулої доби від обстрілів у Донецькій області двоє осіб загинули, двох – поранено

Минулої середи, 29 червня, від ворожих обстрілів населених пунктів Донецької області загинули 2 особи, ще 2 – поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 29 червня росіяни вбили 2 мирних жителів Донбасу: у Красногорівці та Сидоровому. Ще 2 людини отримали поранення. Також вдалося уточнити інформацію щодо 1 пораненого у Маріуполі, проте точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити неможливо", - написав Кириленко у телеграм- канал у четвер уранці.