Події

06:59 30.06.2022

За добу знищено понад 40 окупантів, 5 одиниць техніки, склад паливно-мастильних матеріалів

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За добу знищено понад 40 окупантів, 5 одиниць техніки, склад паливно-мастильних матеріалів

За добу українські військові знищили понад 40 людей особового складу агресора, 5 одиниць ворожої техніки, польовий склад паливно-мастильних матеріалів, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано близько 150 вогневих завдань. Завдяки цьому російською армією втрачено понад 4 десятки рашистів, 2 гаубиці "Мста-Б" та самохідну - "Мста-С", 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також польовий склад паливно-мастильних матеріалів. Остаточні результати дорозвідуються", - йдеться у повідомленні, опублікованому в фейсбуці в ніч на четвер.

Зазначається, що українською авіацією "відпрацьовано 7 повітряних ударів штурмовиками та гелікоптерами по командно-спостережному пункту, кількох скупченнях ворожої сили та техніки, двом складам боєприпасів уздовж лінії фронту".

"У Чорному морі триває операція на острові, вже підтверджено враження ще одного зенітного гарматно-ракетного комплексу "Панцир – С1"", - повідомляють в Оперативному Командуванні.

Змін у кількості складу та спорядженості ракет у корабельному угрупуванні немає. 1 ВДК створює ілюзію ймовірності десанту на двох ракетних кораблях 16 крилатих "Калібрів". Залишається загроза нанесення ракетних ударів.

 

 

 

Теги: #україна #втрати #південь #ворог

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