Події

20:53 29.06.2022

Зеленський зустрівся у Києві з Річардом Бренсоном

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Зеленський зустрівся у Києві з Річардом Бренсоном

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з відомим британським бізнесменом Річардом Бренсоном, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Візит британського бізнесмена Річарда Бренсона до України – чергове нагадування, що світ і відомі люди продовжують нас підтримувати. Поспілкувалися про збереження уваги світу до війни в Україні, а також перспективи співпраці у післявоєнній відбудові. Річарде, дякую за теплі слова про наших людей і готовність допомагати!" – написав Зеленський у телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #зустріч #бренсон #зеленський

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