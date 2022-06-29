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14:55 29.06.2022

Норвегія передасть Україні установки РСЗВ MLRS - ЗМІ

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Норвегія передасть Україні установки РСЗВ MLRS - ЗМІ

Норвегія у співпраці з Великою Британією відправить Україні три установки реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) MLRS, повідомили у середу місцеві ЗМІ.

"Україні потрібно більше зброї, і ми не змогли б надати такі необхідні їй можливості без близької співпраці з Великою Британією", - заявив глава Міноборони Норвегії Бьорн Арільд Грам.

Наразі установки MLRS М270 перебувають на складах у Норвегії. Їх буде знято зі зберігання.

Осло також передасть Києву ще 5 тис. гранат – на додаток до раніше відправлених 5 тис.

Раніше в червні адміністрація США оголосила про надання додаткової військової допомоги Україні в розмірі $450 млн, зокрема РСЗВ.

Теги: #норвегія #рсзв

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