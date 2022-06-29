Події

14:36 29.06.2022

Бізнесмен Річард Бренсон відвідав Гостомель

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 Засновник компанії Virgin Galactic, бізнесмен Річард Бренсон побував у Гостомелі Київської області, повідомив голова Гостомельської селищної військової адміністрації Тарас Думенко.

"Річард Бренсон постійно виступає на підтримку України, її суверенітету, територіальної цілісності, а також за найжорсткіші санкції проти РФ, її лідерів та економіки. У Гостомелі він цікавився аеродромом ДП "Антонов", можливостями його відновлення. Разом з представниками "Укроборонпром" та ДП "Антонов" розповіли гостю про такі перспективи та наявні проєкти реконструкції летовища", - написав Думенко в телеграм-каналі.

 

Теги: #гостомель #бренсон

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